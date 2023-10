Morador de rua é assassinado com facada no peito na Praça dos Remédios em Manaus

Notícias de Manaus – Um homem em situação de rua identificado até o momento apenas como “Leandro”, foi morto com uma facada no peito no início da noite deste sábado (7), na Praça dos Remédios, na rua Leovegildo Coelho, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus.

Segundo testemunhas, o crime aconteceu durante uma discussão da vítima com outro homem em situação de rua. O motivo do desentendimento ainda não foi revelado. As pessoas que presenciaram o crime ainda tentar acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) mas as equipes chegaram apenas para constatar o óbito.

O local foi isolado por policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para atuação das demais equipes competentes. O corpo do homem foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) e encaminhado para os procedimentos cabíveis.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

