Morador de rua é baleado nas mãos em ataque no Centro de Manaus

Notícias policiais -Na madrugada desta segunda-feira (8), um morador em situação de rua foi baleado nas duas mãos durante um ataque ocorrido na Rua José Clemente, no Centro de Manaus.

A vítima, ainda não identificada, foi rapidamente socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, localizado na Zona Leste da cidade.

Até o momento, não há informações sobre a autoria do crime nem sobre a motivação do ataque. A Polícia Civil foi acionada e iniciou as investigações para apurar os fatos, identificar os responsáveis e esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

O estado de saúde da vítima não foi divulgado pelas autoridades até o momento. A região onde o crime aconteceu é conhecida por ter grande circulação de pessoas em situação de rua, o que pode dificultar a coleta de informações.

A Polícia Civil reforça o compromisso de esclarecer o caso e garantir a segurança da população, especialmente dos grupos mais vulneráveis.

Populares que tiverem informações sobre o crime podem colaborar com as investigações por meio dos canais oficiais.

Este é mais um caso que evidencia a violência urbana enfrentada em Manaus, ressaltando a necessidade de políticas públicas eficazes para proteção social e segurança na capital amazonense.