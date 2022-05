Moradora de rua é presa suspeita matar marido com facada no peito em Manaus

Redação AM POST

Luciana Oliveira dos Santos, 36, foi presa suspeita de matar o marido Rilson Ricardo Azevedo de Oliveira, 46, morto com uma facada no coração, na avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, na Zona Oeste, na madrugada desta quarta-feira (18).

Continua depois da Publicidade

De acordo com a polícia, o crime aconteceu após uma briga do casal que é morador de rua. A mulher tentou sustentar a versão de que o marido foi atacado por um homem desconhecido mas não contava que funcionários de um posto de combustíveis viram ela cravando faca no peito da vítima e denunciaram à polícia.

Um tempo depois a mulher teria confessado o crime e dito que era vítima de violência por parte do marido e que matou porque não aguentava mais apanhar dele.