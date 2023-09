Moradores de Barcelos no Amazonas denunciam atuação de ‘Piratas de Rio’ no município

Amazonas – Moradores do município de Barcelos no Amazonas estão denunciando a atuação de ‘Piratas de Rio”, naquele município, que estariam tocando o terror em pescadores naquele município. Segundo a denúncia, está se tornando comum assaltos a pequenas embarcações mas proximidades de comunidades como Paraná do Canta Galo, Bacia do Caurés e Paraná da Floresta.

Segundo os moradores, uma quadrilha de ‘Piratas de Rio”, supostamente colombianos estaria atacando barcos com o uso de armas de fogo de grosso calibre.

“As forças de segurança estão monitorando a área com helicópteros. É uma Barcelos que a gente desconhece. Já pegaram barcos de pesca e barcos de Recreio. Os caras não estão para brincadeira”, afirmou um denunciante.

A Polícia Civil Do Amazonas também atua no local investigando eventuais ações criminosas. Denúncias sobre atuação de criminosos nos rios do Estado podem ser feitas ao número 181 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Barcelos é um dos municípios que mais atrai turistas para a pesca esportiva nesse período de alta temporada.

Suyanne Lima – Redação AM POST