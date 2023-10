Moradores encontram corpo boiando em igarapé de Manaus

Na manhã deste domingo (22), moradores da Rua Pedra Grande, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus acompanharam o trabalho de remoção de um corpo feito pelos agentes do Instituto Médico Legal (IML). Segundo as informações da Polícia Militar, o cadáver do sexo masculino não identificado, foi encontrado durante a madrugada dentro de um igarapé.

Ainda de acordo com a PM, a vítima estava com várias perfurações de arma de fogo pelo corpo e teria sido jogado no local.

O corpo foi levado para o IML a espera do reconhecimento de algum familiar. O crime deve ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

Redação AM POST*