Moradores fazem protesto por infraestrutura após carreta invadir casa na avenida do Turismo em Manaus

Notícias de Manaus – Moradores do trecho da avenida do Turismo, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus, onde uma carreta invadiu uma casa realizaram manifestação na tarde desta terça-feira (23), para pedir por melhorias na infraestrutura. Entre as solicitações estão a instalação de radares de velocidade, quebra-molas e semáforos no local, já que acidentes estão sendo recorrentes no local.

Moradores afirmam que farão manifestações até que autoridades compareçam ao local e resolvam os problemas existentes para que os índices de acidentes possam diminuir.

O trânsito na via ficou lento após a ocupação do trecho da via pelos manifestantes. Além de três pessoas terem ficado feridas, o acidente deixou prejuízos para uma casa e uma frutaria.

Carreta desgovernado invade obra no bairro Tarumã pic.twitter.com/EbjzWSIQzh — AM POST (@portalampost) January 22, 2024

O acidente de ontem em que a carreta invadiu a contramão por pouco não deixou vitimas fatais.

Em outubro do ano passado, dois trabalhadores que morreram em um grave acidente de trânsito, naquela mesma . As vítimas foram Antônio Francisco Ribeiro e Júlio Cesar Queiroz. Eles foram arrastados a metros de distância após serem atingidos por um caminhão de entulho que invadiu a contramão.

*Redação AM POST