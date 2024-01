Morre cabo da PM baleado por engano por policial penal

O cabo Diego Braga Modesto, da Polícia Militar, morreu, no começo da tarde desta sexta-feira (26), em Ananindeua, no Pará, após passar mais de duas semanas internado em estado grave no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE). Ele estava na unidade hospitalar desde o dia 10 deste mês, após ter sido baleado por um policial penal por engano, em Castanhal. As informações são do O Liberal.

O caso

Diego foi baleado após uma tentativa de assalto na Rua 28 de Janeiro, bairro Novo Olinda, em Castanhal. O PM estaria em outro estabelecimento e teria visto a ação dos suspeitos e correu para dentro da loja, já com a arma de fogo na mão. Ele foi para a parte dos fundos, onde os assaltantes estariam. Nesse momento, o agente penal viu a movimentação dos funcionários e do PM correndo, e saiu da sala achando que o PM seria o assaltante.

Os dois policiais estavam à paisana e teriam se confundido, mutuamente, com um possível assaltante. O cabo Braga foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e precisou ser encaminhado ao HMUE, em Ananindeua, onde ficou desde então em estado grave. O Policial Penal foi encaminhado à delegacia onde seriam feitos os procedimentos cabíveis. Os assaltantes fugiram do local.

