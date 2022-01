Morre em hospital segundo preso fuzilado em ataque a viatura em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Morreu na noite desta quinta-feira (6), Antônio Marlon Silva dos Santos, de 48 anos, no Hospital João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. Ele é um dos três presos baleados no ataque a viatura da Polícia Civil do Amazonas que transportava os detentos para uma audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, na avenida Paraíba, no bairro São Francisco, zona sul.

Matheus Danilo Barros, de 24 anos, conhecido como ‘Percatinha’, morreu dentro da viatura no momento do crime. Até agora o único sobrevivente do ataque de fuzil e pistola é o detento Patrick Regis de Sena, de 28 anos, que continua internado em uma unidade hospitalar.

Um dos envolvidos no ataque foi preso ainda nesta tarde, enquanto tentava fugir da cidade e um carro, que já foi identificado, está sendo rastreado para ser apreendido pela polícia.

As investigações sobre o ataque ocorrido hoje apontam para o envolvimento de facções criminosas em meio à disputa por território no interior do Amazonas.