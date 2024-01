Morre guarda municipal baleado seis vezes pela companheira

O guarda municipal Ivanhoé de Souza, de 51 anos, morreu na manhã desta terça-feira (23), após quase uma semana internado em estado grave no Hospital Metropolitano, em Ananindeua. O guarda foi baleado seis vezes pela companheira, no dia 17 deste mês, no apartamento onde moravam, na avenida José Bonifácio, bairro do Guamá. As informações são do site O Liberal.

A notícia do falecimento do servidor foi confirmada pelo advogado da família. A suspeita do crime segue presa no Centro de Reeducação Feminino (CRF) e, com a morte da vítima, responderá pelo crime de homicídio, conforme informou a Polícia Civil do Pará. Equipes da Seccional do Guamá investigam o caso.

Segundo o advogado da família, Isidoro Calixto, a morte de Ivanhoé de Souza ocorreu por volta de 9h30. A causa da morte teria sido os rins da vítima, que pararam de funcionar devido as complicações geradas pelos disparos. “Inflizmente o problema no rim se agravou e ele [Ivanhoé] não suportou”, informou o advogado.

Conforme Calixto, o guarda teria sido atingido por cerca de seis tiros e não quatro, como havia sido divulgado pela mídia. A companheira de Ivanhoé e suspeita do crime, Suellen Kelly Tavares, está presa preventivamente. Ela teria alegado legítima defesa, mas a família contesta.

A Polícia Civil informou que a mulher segue presa preventivamente e responderá pelo crime de homicídio. Equipes da Seccional do Guamá investigam o caso.

