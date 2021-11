Veja vídeo: Morre idoso que sofreu tentativa de assalto no bairro São José

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O idoso Valdemar de Azevedo Guimarães, de 63 anos, morreu neste sábado (06/11) após um mês internado no Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, devido tiro que levou durante uma tentativa de assalto ocorrido no bairro São José Operário, zona leste de Manaus. O crime aconteceu no dia 6 de outubro deste ano e câmeras de segurança registraram o momento da ação criminosa.

Durante o tempo que ficou internado, Valdemar passou por mais de 7 cirurgias, teve vária complicações e na manhã de hoje não resistiu, vindo a óbito.

Entenda o caso

A tentativa de assalto aconteceu na rua Vinte, do bairro São José Operário, zona leste, quando a vítima estava em um carro de cor vermelha parado em frente a uma casa e esperava uma moça entrar no veículo. No momento em que o carro deu a partida, dois homens ainda não identificados apareceram em frente ao veículo apontando uma arma para a vítima que estava no banco do motorista.

Na ocasião, Valdemar de Azevedo acelerou o veículo na tentativa de fugir do assalto, mas um dos infratores reagiu e atirou contra ele. Depois da ação sem sucesso, os criminosos fugiram.

Agora, pelo fato do crime se tratar de latrocínio, a Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd) deve investigar o caso para descobrir quem são os criminosos que cometeram o crime.

Idoso sofre tentativa de assalto