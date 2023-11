Morte da blogueira “Porcelana da Compensa” está conectada a outro assassinato em Manaus, diz polícia

A Polícia Civil revelou, nesta terça-feira (8), que a morte da blogueira Beatriz Matos dos Santos, mais conhecida como “Porcelana da Compensa”, tem conexão com o assassinato de outra mulher, identificada como Suzy Lane Cordeiro. O corpo de Suzy foi encontrado em junho deste ano, no Ramal do Brasileirinho, localizado na zona leste de Manaus.

Beatriz foi assassinada no dia 27 de julho deste ano, no bairro Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus. Segundo as autoridades, ela foi atraída para uma armadilha enquanto estava na casa de uma colega. A polícia prendeu dois suspeitos de envolvimento nos assassinatos de Beatriz e Suzy. Eles são integrantes de uma facção criminosa e foram presos em ação conjunta entre a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

“Ela era muito conhecida no mundo virtual. Uma blogueira que no dia 27 de junho desse ano teve a sua vida retirada por vários indivíduos no bairro do Vila da Prata. Ela estava na casa de uma colega, quando recebeu a ligação de um homem e ao sair da residência ela foi alvejada com diversos disparos”, contou o delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

A delegada Marília Campelo, adjunta da DEHS, revelou que Beatriz e Suzy tiveram um breve relacionamento amoroso, o que pode ter sido a motivação para os crimes. Além disso, a blogueira também se envolvia com traficantes, conforme revelaram os suspeitos do crime.

“Nós ligamos os fatos entre as mortes da Beatriz e da Suziane que aconteceu um mês antes e que foi encontrada morta no ramal do Brasileirinho [Zona Leste de Manaus]. As duas tinham um relacionamento amoroso por curto período e nós conseguimos fazer esse link. Já temos a confirmação dos autores da Beatriz e possivelmente, são os mesmos envolvidos na morte da Suziane e teria a mesma motivação que será revelada pelos envolvidos”, disse.

Polícia prende dupla suspeita de matar blogueira em Manaus

“Os que estão aqui hoje (Wandré e Mateus) disseram que seria porque a Beatriz, no caso, teria envolvimento amoroso com alguns traficantes, mas isso ainda vai ser confirmado”, ressalta a delegada.

Segundo as autoridades, a investigação encontrou provas contundentes que ligam os suspeitos aos crimes. A polícia apreendeu celulares e outros objetos que serão analisados para confirmar o envolvimento dos detidos nos assassinatos.

Além do envolvimento amoroso de Beatriz com traficantes, há suspeitas de que os assassinatos também estejam relacionados com a rivalidade entre facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas na região.

Redação AM POST*