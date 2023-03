Mortes de vereadora e namorado são investigadas como feminicídio e suicídio

Redação AM POST*

A principal linha de investigação para descobrir o motivo da morte da presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, Yanny Brena, de 26 anos, encontrada morta junto ao namorado, Rickson Pinto, de 27 anos, é de feminicídio seguido de suicídio. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do estado. Os corpos deles foram encontrados, nesta sexta-feira (3), pela empregada na sala da casa onde o casal morava.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“De acordo com os levantamentos policiais, os corpos de um casal, com idades de 26 e 27 anos, foram localizados em um imóvel no bairro Lagoa Seca. O homem possuía antecedentes por posse ilegal de arma de fogo”, diz nota da SSPDS.

Não há sinais de invasão na casa e nem de ferimentos de arma de fogo nos corpos de Yanny Brena e Rickson Pinto, de acordo com a polícia.

O caso está a cargo da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Juazeiro do Norte, unidade que realiza diligências e oitivas para elucidar os fatos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte dá apoio às investigações. Somente após laudo da Pefoce será possível confirmar a causa das mortes”, acrescenta o texto.

Yanny Brena tinha 26 anos, era médica e foi eleita em novembro de 2022 presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, maior cidade do interior do Ceará, com 278 mil habitantes; ela se manteria no cargo até o fim de 2024. Ela é irmã do deputado federal Yury do Paredão, também do Partido Liberal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Rickson Pinto, 27 anos, participava de vaquejadas e tem uma filha de outro relacionamento. Na última publicação em rede social, ele publicou a frase “você tem o coração bom, não deixe que o mundo estrague isso”. Contudo, não se sabe o contexto do post.