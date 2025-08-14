Motoboy é agredido após desentendimento com proprietário de padaria em Manaus; assista

Notícias Policiais – Na manhã desta quinta-feira (14), uma confusão entre um entregador de aplicativo e os donos de uma padaria no bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus, acabou na delegacia. O caso, marcado por acusações mútuas e relatos de agressões, foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e está sob investigação da Polícia Civil.

PUBLICIDADE

Segundo o motoboy Lucas Paulo, ele foi ao estabelecimento para buscar um pedido aceito pela plataforma de entrega. Após confirmar a retirada no aplicativo, acreditando que o produto já estivesse pronto, foi informado pelo atendente que precisaria aguardar. Lucas diz que questionou a demora para evitar penalizações na plataforma, momento em que a discussão se intensificou.

De acordo com o entregador, o proprietário, pai do atendente, entrou na conversa, cancelou o pedido e ainda denunciou seu perfil no aplicativo. “Chamei ele de babaca e joguei alguns sacos de pão de forma que estavam no balcão. Ele reagiu jogando o celular no meu rosto, o que cortou meu nariz”, afirmou.

PUBLICIDADE

Leia também: Incêndio devasta casa no bairro Alvorada em Manaus

A versão da padaria é diferente. William Gomes, atendente e filho do dono, contou que havia informado o entregador sobre a espera antes mesmo de ele dar baixa no sistema. Ele afirma que o motoboy se exaltou, gritou dentro do salão e chamou outros entregadores, que teriam feito ameaças. “Fomos obrigados a pular o muro da casa vizinha para escapar”, disse William, relatando ferimentos na fuga.

A Polícia Civil vai apurar os fatos para identificar responsabilidades e possíveis crimes, incluindo agressão física e ameaça. O episódio reacende o debate sobre a relação entre entregadores e comércios, especialmente diante de atrasos, cancelamentos e questões de segurança no trabalho.