Motoboy é torturado e morto após sair para fazer uma entrega no interior do Amazonas

Notícias do Amazonas – Um motoboy foi torturado e morto, na madrugada deste sábado (20), após sair para fazer uma entrega no município de Rio Preto da Eva (a 59 quilômetros de distância de Manaus). A vítima é um adolescente de 17 anos que trabalhava como entregador de lanches.

Segundo informações da Polícia, o jovem saiu da lanchonete para entregar os sanduíches solicitados e, desde então, não foi mais visto. Cerca de 1 hora depois, a dona da lanchonete ligou para família do motoboy e relatou o desaparecimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após algumas horas de busca, o corpo do adolescente foi encontrado com sinais de tortura e perfurações de tiros no fim da Rua 3, do Conjunto Sebastião Ferreira da Costa.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo e o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios.

Redação AM POST