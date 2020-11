Motocicleta que havia sido roubada é recuperada no município de Tefé

Redação AM POST



Policiais Militares da Força Tática do 3° Batalhão de Polícia Militar recuperam uma motocicleta que havia sido furtada na segunda-feira (16/11) e prenderam um homem de 33 anos que estava com o veículo no quintal de sua casa, no conjunto Residencial Castanheira em Tefé, município distante 522 km de Manaus.



A detenção ocorreu na quinta-feira (19/11) por volta das 19h quando populares informaram que a referida motocicleta foi vista no quintal da residência do infrator. Os policiais fizeram deslocamento e ao chegar ao local encontraram o veículo de marca Honda, modelo Broz 150, de cor laranja.



Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao infrator e juntamente com a motocicleta foi apresentado na Delegacia Interativa de Polícia para os procedimentos cabíveis.



* Com informações da assessoria de imprensa