Polícia

Motocicleta roubada há oito anos é encontrada durante blitz no interior do Amazonas

Uma das motocicletas havia sido roubada há oito anos; condutores foram levados à 8ª Delegacia Interativa de Humaitá.

Por Beatriz Silveira

29/08/2025 às 16:13 - Atualizado em 29/08/2025 às 16:25

Notícias do Amazonas – Em uma ação conjunta de fiscalização, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) recuperaram, na última quarta-feira (27/08), três motocicletas com registros de roubo no município de Humaitá, localizado a 590 quilômetros de Manaus. A operação ocorreu na avenida 5 de Setembro, no Centro da cidade, e contou com abordagens intensivas a veículos em circulação.

Durante a fiscalização, as equipes identificaram que os três veículos possuíam restrição de roubo. Um dos casos chamou atenção por se tratar de uma motocicleta subtraída há cerca de oito anos, reforçando a importância das operações de monitoramento e checagem documental realizadas de forma periódica.

Leia também: PF destrói 8 mil pés de maconha em operação no interior do Amazonas

Os condutores que estavam na posse das motocicletas foram conduzidos para a 8ª Delegacia Interativa de Humaitá (DIH), onde prestarão esclarecimentos e responderão pelos crimes de receptação.

De acordo com o agente de trânsito do Detran-AM, Máterson Andrade, a presença constante do órgão em municípios do interior é fundamental não apenas para a segurança no trânsito, mas também para auxiliar na redução da criminalidade.

“Nosso trabalho vai além da fiscalização de veículos. Estamos contribuindo diretamente para a segurança pública, recuperando bens roubados e devolvendo tranquilidade à população. As blitzes realizadas em parceria com o 4º Batalhão de Polícia Militar de Humaitá reforçam esse compromisso com a sociedade”, destacou Andrade.

As operações de fiscalização de trânsito devem continuar em outras regiões do Amazonas, como parte do esforço do Detran-AM em ampliar a segurança viária e combater a circulação de veículos roubados ou irregulares.

