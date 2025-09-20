A notícia que atravessa o Brasil!

Motociclista cai durante tentativa de fuga e é preso com arma em Itacoatiara

A ação aconteceu nesta sexta-feira, 20, após denúncia recebida pelo Centro de Operações da Polícia Militar.

Por Bruno Pacheco

20/09/2025 às 12:13

Notícias de Polícia – Um homem de 19 anos foi preso em Itacoatiara por posse ilegal de arma de fogo, após ser flagrado armado em uma motocicleta na rua Curió, no bairro da Paz. A ação aconteceu nesta sexta-feira, 20, após denúncia recebida pelo Centro de Operações da Polícia Militar.

De acordo com a guarnição da viatura da PM, a denúncia apontava que dois indivíduos armados estavam em uma motocicleta vermelha. Ao chegarem ao local, os policiais avistaram os suspeitos, que, ao perceberem a aproximação da viatura, tentaram fugir, mas perderam o controle da motocicleta e caíram.

Leia mais: Adolescente de 17 anos morre afogado no Rio Amazonas em Itacoatiara

Durante a abordagem, os policiais conseguiram deter um dos homens, de 19 anos. Com ele, foi encontrado um revólver calibre .38 com três munições intactas. O segundo suspeito conseguiu fugir.

O jovem preso foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Itacoatiara, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis. A polícia segue em buscas pelo segundo envolvido.

