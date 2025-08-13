Motociclista de app é preso suspeito de estuprar passageira em Manaus

Notícias de Polícia – O motociclista de aplicativo Cherliton Costa Santos, de 29 anos, foi preso nesta terça-feira (12) suspeito de estuprar uma passageira de 22 anos. O crime ocorreu na sexta-feira (08), quando a vítima solicitou uma corrida para ir ao trabalho.

PUBLICIDADE

De acordo com a polícia, o homem chegou de moto, pegou a vítima e seguiu a rota e, em determinado momento, alterou o trajeto, desviando para uma rua menos movimentada, onde cometeu o abuso.

Leia mais: Suspeito é preso com 1 kg de drogas dentro de carro em Manaus

PUBLICIDADE

Após o crime, a vítima acionou as autoridades para relatar o fato. Os agentes, que estavam em uma ação da Operação Shamar, iniciaram diligências para localizar o motorista, mas sem sucesso.

Contudo, a prisão preventiva foi solicitada à Justiça e concedida. Na terça-feira (12/08), após investigações contínuas, Cherliton foi localizado e preso.