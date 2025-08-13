A notícia que atravessa o Brasil!

Motociclista de app é preso suspeito de estuprar passageira em Manaus

O homem desviou a rota para uma rua menos movimentada, onde cometeu o abuso.

Por Lupita AM POST

13/08/2025 às 10:03 - Atualizado em 13/08/2025 às 10:04

Foto: Divulgação

Notícias de Polícia O motociclista de aplicativo Cherliton Costa Santos, de 29 anos,  foi preso nesta terça-feira (12) suspeito de estuprar uma passageira de 22 anos. O crime ocorreu na sexta-feira (08), quando a vítima solicitou uma corrida para ir ao trabalho.

De acordo com a polícia, o homem chegou de moto, pegou a vítima e seguiu a rota e, em determinado momento, alterou o trajeto, desviando para uma rua menos movimentada, onde cometeu o abuso.

Após o crime, a vítima acionou as autoridades para relatar o fato. Os agentes, que estavam em uma ação da Operação Shamar, iniciaram diligências para localizar o motorista, mas sem sucesso.

Contudo, a prisão preventiva foi solicitada à Justiça e concedida. Na terça-feira (12/08), após investigações contínuas, Cherliton foi localizado e preso.

