Motociclista suspeito de assalto morre em perseguição policial na Zona Centro-Oeste de Manaus

Notícias policiais – Um motociclista suspeito de assalto morreu e sua comparsa ficou gravemente ferida durante uma perseguição policial na noite desta segunda-feira (15), na Avenida Cravina dos Poetas, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com informações da Polícia Militar, a dupla havia acabado de cometer um assalto em uma academia no bairro Planalto.

Ao perceber a aproximação da polícia, eles tentaram fugir em alta velocidade. Durante a perseguição, o condutor perdeu o controle do veículo e colidiu violentamente contra um muro no Conjunto Ajuricaba.

O impacto foi tão forte que parte da estrutura desabou. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, enquanto a passageira foi socorrida em estado grave por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada a um hospital da capital.

Durante a ocorrência, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm que estava com os suspeitos. Além disso, foi constatado que a motocicleta utilizada na ação criminosa possuía restrição de roubo, reforçando o histórico de delitos ligados à dupla.

A área foi isolada até a chegada da perícia e do Instituto Médico Legal (IML), que realizou a remoção do corpo. O caso segue em investigação para apurar se há envolvimento de outros comparsas em crimes semelhantes na região.