Motociclistas fazem fila para entregar escapamentos barulhentos para serem destruídos no Amazonas; vídeo

Notícias de Borba – Motociclistas formaram uma longa fila, nesta quinta-feira (8), no município de Borba, no interior do Amazonas, para entregar escapamentos barulhentos que foram destruídos pelas autoridades. A mobilização faz parte do início da operação “Tolerância Zero”, conduzida pelo 74º Distrito Integrado de Polícia (DIP), com o objetivo de coibir o uso de escapamentos adulterados ou proibidos, que violam as normas de poluição sonora.

De acordo com o delegado Arcanjo, titular do 74º DIP, a operação será rigorosa e contínua. “Como o próprio nome já diz, não haverá tolerância”, afirmou. A primeira fase teve caráter educativo, com equipes abordando condutores e orientando sobre a troca do equipamento, liberando-os em seguida. A promessa é de atuação constante enquanto houver veículos circulando com esse tipo de infração.

As autoridades explicam que os motociclistas flagrados utilizando escapamentos irregulares poderão responder por contravenção penal de perturbação do sossego e até por crime ambiental de poluição sonora.

Até o momento, cerca de 170 escapamentos foram recolhidos e destruídos. A operação agora seguirá com fiscalizações itinerantes e inopinadas, ampliando a vigilância para outras áreas do município. A ação busca garantir maior tranquilidade à população e reforçar o cumprimento das leis de trânsito e ambientais.

