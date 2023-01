Motorista condenado pelas mortes de Cristiano Araújo e namorada é solto menos de 24h após ser preso

O motorista Ronaldo Miranda Ribeiro, de 49 anos, que foi condenado pelo homicídio culposo de Cristiano Araújo e da namorada dele, Allana Morais, foi solto menos de 24 horas após ser preso pela Polícia Militar, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. A soltura aconteceu após a defesa de Ronaldo conseguir um habeas corpus para ele nesta terça-feira (31).

A prisão foi na noite de segunda-feira (30), por volta de 20h. Ronaldo Miranda foi condenado pelo crime de homicídio culposo e respondia ao processo em liberdade.

Segundo o advogado, Ricardo Oliveira, que faz a defesa de Ronaldo, faltava informar o novo endereço dele à Justiça, que foi intimado para quitar as custas finais do processo. Como o cliente não havia sido localizado, o juiz pediu a prisão dele. A defesa disse ainda que ele ficou detido nesta noite, mas que, após a concessão do habeas corpus, já foi liberado e “já está em casa com a família tranquilo”.

O Ministério Público de Goiás (MPGO) detalhou que, em outubro do ano passado, a titular da 3ª Promotoria de Morrinhos pediu um mandado de prisão contra Ronaldo por ele não ter começado a cumprir as penas restritivas de direitos aplicadas a ele na execução penal e por não ter sido encontrado para cumpri-las.

Acidente

Cristiano Araújo e Allana Morais morreram em um acidente de carro em 24 de julho de 2015, quando passavam pela BR-153, em Morrinhos, no sul de Goiás. Na ocasião, segundo as investigações, o motorista dirigia o carro acima da velocidade permitida e com as rodas do veículo danificadas.

Além de Cristiano e Allana, também estavam no veículo o motorista e o empresário Victor Leonardo. Os dois últimos ficaram feridos, mas deixaram o hospital dias depois do acidente.

O delegado Fabiano Henrique Jacomelis, responsável pela investigação do caso, disse, à época, que o motorista foi negligente e imprudente, por, respectivamente, transitar com as rodas com danos e por dirigir em excesso de velocidade.

Com base nesta avaliação, a Polícia Civil o indiciou por duplo homicídio culposo na direção de veículo automotor. Em seguida, o Ministério Público de Goiás denunciou Miranda pelo mesmo crime.

Na decisão de 11 de janeiro de 2018, citada no vídeo abaixo, a magistrada da Comarca de Morrinhos reforçou que Miranda agiu com imprudência, negligência e imperícia.

Para a juíza, ficou comprovada a autoria do crime uma vez que Miranda “tinha plena ciência sobre as condições precárias das rodas instaladas no veículo e do risco inerente da sua utilização no momento de sua condução”.