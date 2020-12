Motorista de aplicativo atropela dupla que teria o assaltado no bairro João Paulo

Redação AM POST

Um motorista de aplicativo, de identidade preservada, atropelou os criminosos que haviam o assaltado na manhã desta quarta-feira (9), na Avenida Mirra, baireo João Paulo, zona leste de Manaus.

De acordo com a polícia, eram dois meliantes em uma motocicleta e no momento do assalto, eles abordaram a vítima e levaram seus pertences.

Revoltado, no momento em que a dupla tentou fugir, ele acelerou o carro atrás e acabou atropelando os suspeitos e colidindo com um ônibus coletivo.

Um dos criminosos conseguiu levantar e sair correndo, mas o outro ficou ferido e foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo.

Com ele foi encontrado o simulacro usado para cometer o roubo.

A polícia segue investigando o caso para que seja feita a captura do outro acusado.