Motorista de aplicativo atropela e rouba passageiro por urinar em carro

Um motorista de aplicativo se irritou e atropelou o passageiro após o homem urinar dentro do veículo durante corrida na noite deste sábado (13), no bairro Vila Marcos Roberto, em Campo Grande.

Conforme registro policial, o motorista transportava um passageiro, quando o mesmo pediu para que ele parasse o carro para poder urinar, o homem alegou sofrer de incontinência urinária.

No entanto, o motorista optou por não parar e concluir a viagem, visto que neste momento, faltavam apenas 300 metros para que os dois chegassem ao destino do usuário do aplicativo.

Chegando ao destino final, o passageiro pagou a corrida normalmente. No momento, o condutor sentiu um odor de urina e questionou o cliente se ele havia urinado no carro.

O passageiro confirmou e justificou que havia pedido para o motorista parar o veículo para que ele pudesse fazer suas necessidades fisiológicas.

De acordo com boletim de ocorrência, os homens iniciaram uma discussão. O passageiro saiu do carro e neste momento, uma testemunha relatou a polícia que o motorista jogou o veículo contra o homem, que feriu as mãos e joelhos.

A vítima disse aos policiais que o motorista ainda ficou com o seu telefone celular e que durante as discussões e empurrões, também quebrou seu óculos.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, como lesão corporal dolosa e ameaça.

Fonte: G1