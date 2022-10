Motorista de aplicativo é encontrado dentro de porta-malas em Manaus

Redação AM POST

Um motorista de aplicativo de 30 anos, foi encontrado dentro do porta-malas do próprio carro, um HB20, branco, no bairro Colônia Terra Nova, na zona Norte de Manaus.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a polícia, dois criminosos foram denunciados por praticar assaltos no veículo com as características citadas acima. Momento em que policiais iniciaram as buscas e encontraram o motorista pedindo socorro dentro do porta-malas.

O trabalhador foi resgatado e levado para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para prestar depoimento sobre o caso.