Motorista de aplicativo é encontrado morto dentro de porta-malas de carro em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O motorista de aplicativo, José Raimundo de Souza Feijó, de 49 anos, foi encontrado morto na noite desta terça-feira (5), na rua Caninana, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a polícia, a vítima estava sem contato com a família deste a tarde do mesmo dia, momento em que familiares acionaram a empresa e as buscas com rastreamento iniciaram.

O carro foi encontrado parado no endereço supracitado, José foi encontrado morto com vários tiros pelo corpo dentro do porta-malas do veículo.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime e nem a identificação dos autores.

Continua depois da Publicidade

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.