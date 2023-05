Motorista de aplicativo é preso após levar adolescente para motel e fazer vídeos com ela

Neste sábado (20/5), um motorista de aplicativo, não identificado, após ser flagrado saindo de um motel com uma adolescente de 15 anos, em Rio Branco, no Acre.

De acordo com a polícia, o homem publicou vídeos em grupo de WhatsApp com amigos tocando as partes íntimas da menina e falando que teria relações sexuais com ela. Porém, as imagens se espalharam e foram parar em outras redes sociais.

“Vamos entrar aqui, porque as corridas estão devagar. Muito devagar. Não esta compensando, vamos tirar o estresse, né bebezinha”, diz o motorista de aplicativo.

Após denúncia anônima, a equipe da Polícia Militar foi até o motel. Após os policiais chegarem no local da denúncia, a recepcionista informou onde estaria o carro, e que o dono estava de saída e iria finalizar o pagamento. A guarnição aguardou o homem sair do quarto, e quando foi abordado ele falou que estava com uma garota de programa.

O motorista de aplicativo recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrante.

