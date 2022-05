Motorista de aplicativo é sequestrada e criminosos usam carro para cometer assaltos em Manaus

Redação AM POST

Uma motorista de aplicativo, que não teve o nome divulgado, foi sequestrada por criminosos, na tarde desta segunda-feira (9), e os bandidos utilizaram seu carro para cometerem assaltos em Manaus com ela presa no porta-malas do veículo.

Segundo a polícia, a abordagem foi realizada no bairro Japiim, na zona Sul de Manaus por uma dupla de criminosos. Os homens estavam com uma arma de fogo e renderam a vítima após solicitarem corrida pelo aplicativo.

A motorista foi dominada e colocada no porta-malas do carro. A polícia informou que os criminosos seguiram com a vítima presa por um tempo e fizeram roubos pela área com o veículo roubado.

A mulher conseguiu pedir ajuda de outros motoristas parceiros, que acionaram a polícia e o veículo foi interceptado por viaturas da Rocam na Avenida Tefé, no bairro Raiz, na zona Sul de Manaus.

Os suspeitos foram detidos pelos policiais e uma arma foi apreendida. O caso foi encaminhado para o 1º DIP.