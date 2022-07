Motorista de aplicativo joga carro em cima de criminosos e impede assalto de mulher e filha em Manaus

Redação AM POST

Neste sábado (16), um motorista de aplicativo que percebeu ação de criminosos jogou o carro em alta velocidade em cima de uma dupla de assaltantes que estava roubando uma mulher e sua filha no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com testemunhas, as vítimas estavam a caminho de uma igreja quando foram surpreendidas pelos assaltantes em uma moto. Elas foram rendidas e a menina teve uma faca colocada no pescoço e o celular subtraído pelos meliantes.

Durante a fuga os criminosos foram atropelados pelo motorista que conduzia um Renault Kwid alugado e populares que estavam no local os agrediram com chutes e pontapés até a chegada da polícia.

De acordo com a polícia militar, a dupla recebeu atendimento médico e foi encaminhada para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde vai responder pelo crime de roubo qualificado.

Os moradores do local fizeram uma ‘vaquinha’ on-line para ajudar o motorista de aplicativo a arcar com o prejuízo que teve com o carro alugado. Quem quiser ajudar o motorista, pode entrar em contato por meio do número (92) 985626548 ou realizar transferência bancária via pix pela chave CPF 015.200.882-99.