Motorista de aplicativo participa de assalto à loja TV LAR em Manaus

Redação AM POST

A loja da TV LAR localizada na Compensa, zona Oeste de Manaus foi assaltada na última segunda-feira (15). Foram levados da loja uma quantia de R$ 340 reais do caixa, 10 celulares, 1 tablet e 2 notebooks.

Segundo a polícia três homens participaram do assalto, entre eles um motorista de aplicativo. O trio chegou em um veículo, modelo corsa que foi rastreado pela polícia após os criminosos fugirem.

O motorista de aplicativo, identificado como Evandro Pereira Martins, 29, foi preso na Avenida das Torres. Já Thiago Batista de Menezes, 24, e Raimundo Junio Farias de Carvalho, 27, os outros dois suspeitos no envolvimento do crime foram presos no bairro Grande Vitória. Com eles foram encontrados os objetos do assalto, uma arma de fogo e entorpecentes.

Eles foram autuados por roubo a estabelecimento comercial, apreensão de arma de fogo e posse de entorpecente. O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).