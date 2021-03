Motorista de aplicativo que estava desaparecido é encontrado morto dentro do porta-malas de carro

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O corpo de um motorista de aplicativo, de 27 anos, que estava desaparecido desde às 19h de segunda-feira foi encontrado no porta-malas de um carro abandonado na zona Norte de Manaus, nesta terça-feira (23).

Segundo a polícia, foi feita uma denúncia de que um carro havia sido abandonado na rua 25 do Conjunto João Paulo, no bairro Nova Cidade. Após os moradores sentirem um mal cheiro vindo do veículo, tentaram ver, o carro estava aberto e encontraram o corpo do homem no porta-malas.

Familiares da vítima chegaram ao local e reconheceram o corpo do homem. O carro teria sido alugado por outra pessoa para que a vítima trabalhasse.

O delegado plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) afirmou que ainda não há como confirmar se o homem foi vítima de latrocínio ou morto por outro motivo.

Após a perícia no corpo, o Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) informou que o motorista de aplicativo estava com três facadas no peito e três tiros na cabeça. Ele também estava com um corte em um dos cotovelos.

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela DEHS para descobrir quem matou o motorista de aplicativo e o que motivou o crime.