Motorista de aplicativo tentou estuprar grávida e leu Bíblia para outra vítima em Manaus

O motorista de aplicativo, Marcelo Augusto Lima de Souza, que está sendo procurado pela polícia, suspeito de estuprar mulheres durante corridas de transporte por aplicativo em Manaus, é acusado de ter estuprado uma passageira, no último fim de semana, e após o consumar o ato ele teria lido versículos da Bíblia para a vítima.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), informou que ao menos seis vítimas já identificaram o homem, mas outras mulheres também relataram casos envolvendo o motorista. Uma das vítimas, identificada como Indrig Tavares, compartilhou nas suas próprias redes sociais o desespero que passou quando solicitou uma corrida por aplicativo. A jovem contou que quando entrou no carro, o homem dirigiu até uma rua escura e sacou uma faca na tentativa de cometer o estupro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A vítima contou que Marcelo pedia que ela ficasse calma enquanto ele passava a mão nas suas coxas. Até que em um determinado momento, ele retornou com o carro para próximo da casa da passageira e em seguida, ficou completamente nu. Ingrid relatou que conseguiu fugir após alegar que estava passando mal. Após a jovem compartilhar o caso e a foto do motorista na internet, outras mulheres também relataram casos semelhantes.

Em um dos prints que Ingrid divulgou, uma das vítimas seria uma mulher grávida e contou que Marcelo disse para ela que queria muito “experimentar” como seria transar com uma grávida. Outra passageira revelou que estava acompanhada dos filhos e chegou a desviar os caminhos da corrida.

De acordo com a PC, os casos estão sendo investigados e mais informações não podem ser repassadas, para não atrapalhar os trabalhos policiais. Por meio de nota, a plataforma inDrive informou que o motorista está bloqueado de maneira permanente e não pode mais prestar serviços.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira a nota:

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), informa que identificou o autor do estupro praticado contra uma vítima de 25 anos, no bairro Ponta Negra, zona centro-oeste, e as investigações estão em andamento para localiza-lo e prendê-lo.

A vítima reconheceu o indivíduo após uma imagem dele ser veiculada em redes sociais, alegando que ele também teria tentado cometer o mesmo crime contra outra mulher, da mesma idade. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) zona centro-sul, no Plantão de Vulneráveis (PLV).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST