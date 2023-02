Motorista de app e passageiro trocam socos em estacionamento de mercado por causa de taxa de R$ 3 para levar compras

Um motorista de aplicativo e um passageiro trocaram socos no estacionamento de um supermercado, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. O motivo foi uma taxa de R$ 3 que o motorista cobrou para transportar as compras do passageiro.

A briga aconteceu no domingo (5). Testemunhas relataram que o motorista caiu no chão após levar um soco. Ele foi levado para o Hospital Universitário Municipal da cidade com ferimentos no rosto, recebeu atendimento médico e foi liberado. O passageiro teve machucados na boca e na mão.

A Polícia Militar conversou com o passageiro no local da briga e o conduziu à delegacia, onde foi feito um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por lesão corporal.

Segundo o boletim de ocorrência, o passageiro pediu uma corrida logo após fazer compras. Ele disse que avisou ao motorista por mensagem que precisaria levar os alimentos. Em seguida, o motorista disse que “tem uma taxa de R$ 3 do porta-malas”.

“Não pago, isso é abusivo. Vou te denunciar”, respondeu o passageiro.

No estacionamento, os dois discutiram e entraram em luta corporal. O g1 não localizou a defesa do motorista e do passageiro para se manifestar sobre a briga até a última atualização dessa reportagem.

Fonte: G1