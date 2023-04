Motorista de app é preso com arma de brinquedo no bairro Compensa

Redação AM POST

Um motorista de app foi preso por usar sirene de ‘polícia’ e arma de brinquedo no domingo, 9, no bairro Compensa, zona oeste de Manaus. Com o suspeito de 20 anos, identificado apenas como Elias, foram encontrados uma pistola de brinquedo, uma munição e dois estojos. O homem disse que o material pertencia a um amigo que é instrutor de tiro.

A abordagem do motorista de aplicativo e a vistoria no carro dele, um Gol prata, ocorreram durante a Operação Marfim, do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Amazonas. O homem foi preso por posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido. Ele pagou fiança de R$ 2,5 mil para ser liberado.

Durante a revista ao carro, os agentes encontraram debaixo do banco do motorista uma arma de brinquedo, similar a uma pistola, e dentro do porta luvas uma capsula de calibre 22, outra de calibre 38 e uma munição calibre 22.

Por esse motivo, o motorista foi preso em flagrante e levado para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Santo Agostinho, zona leste de Manaus.