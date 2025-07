Motorista de app é sequestrado e encontrado trancado em porta-malas em Manaus

Notícias Policiais – Um motorista de aplicativo, de 21 anos, foi resgatado após viver momentos de terror na noite desta quinta-feira (17), ao ser sequestrado e trancado no porta-malas do próprio carro, usado por criminosos em uma série de assaltos. O caso ocorreu no bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus.

Por volta das 22h15, durante patrulhamento de rotina, policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) foram alertados via rádio sobre um veículo modelo Ônix, cor azul e placas QZP1G45, que estaria sendo utilizado para cometer arrastões em diversos pontos da cidade.

Com base nas informações, os agentes intensificaram as buscas e localizaram o automóvel circulando na área mencionada. Foi dada ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, mas os ocupantes ignoraram e tentaram fugir. Após perseguição pelas ruas da comunidade, os suspeitos abandonaram o carro e fugiram por uma área de mata conhecida como “hip hap”.

Durante a revista no veículo, os policiais encontraram o motorista sequestrado dentro do porta-malas, visivelmente abalado, porém consciente. A vítima relatou que os criminosos o renderam e utilizaram seu carro para cometer uma série de roubos, incluindo ações na zona Oeste.

O homem e o veículo foram levados ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para registro do caso. A Polícia Militar reforça a importância das denúncias anônimas, que podem ser feitas pelos números 190 ou 181, com garantia de sigilo.