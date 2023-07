Um motorista de aplicativo passou por momentos de terror ao ser sequestrado, mas conseguiu escapar dos criminosos durante uma parada para abastecer o carro em um posto de gasolina em Vitória, no Espírito Santo.

A vítima, um homem de 54 anos, relatou à polícia que foi abordada por três indivíduos. Segundo o motorista, o objetivo do grupo era localizar e assassinar um traficante rival.

Após três horas dentro do veículo, sem conseguir encontrar o alvo desejado, os sequestradores começaram a discutir sobre a possibilidade de matar o motorista de aplicativo, pois ele havia testemunhado todo o ocorrido.

No entanto, os criminosos decidiram parar em um posto de gasolina para abastecer o veículo, que já estava sem combustível. Aproveitando-se da distração dos sequestradores, a vítima abriu a porta do carro e conseguiu fugir.

O momento de fuga foi registrado pelas câmeras de segurança do posto. Nas imagens, pode-se observar a reação surpresa da frentista ao presenciar o motorista de aplicativo correndo em busca de ajuda.

Enquanto isso, o trio de sequestradores tentou dar partida no veículo, mesmo com a mangueira de abastecimento ainda presa ao carro. Após a intervenção da frentista, que interrompeu o serviço, o grupo fugiu do local com o automóvel.

A Polícia Civil do Espírito Santo informou que um dos suspeitos envolvidos no sequestro foi preso. Os outros dois indivíduos já foram identificados, mas estão foragidos, e as autoridades estão empenhadas em localizá-los e efetuar suas prisões.

Redação AM POST