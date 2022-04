Motorista de app tenta escapar de emboscada e despenca dentro de igarapé em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O motorista de aplicativo, que despencou com o carro em um igarapé na manhã desta sexta-feira (8), estava fugindo de um assalto na Avenida das Torres, em Manaus.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a vítima, ele recebeu a corrida de uma mulher na zona Oeste com destino a zona norte, na ocasião, ele percebeu que ela estava o guiando para uma emboscada.

O motorista tentou escapar, mas acabou perdendo o controle do carro, bateu em uma sarjeta e despencou com veículo dentro do igarapé. A mulher conseguiu fugir do local e o homem ficou preso no carro até ser socorrido por outros motoristas que passavam pelo local.

A vítima foi levada para uma unidade hospitalar e deve prestar depoimento sobre o caso.