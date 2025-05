Motorista do “Amarelinho” é detido após denúncia de abuso sexual em Manaus

Notícias Policiais – Um homem de 45 anos, que atua como motorista de um micro-ônibus do transporte alternativo conhecido como “Amarelinho”, foi conduzido à delegacia nesta quinta-feira (8) após ser acusado de abuso sexual por uma adolescente de 16 anos em Manaus.

De acordo com informações do Comando de Policiamento da Área Leste (CPA Leste), a denúncia foi feita pela mãe da jovem, que abordou uma equipe da polícia por volta das 8h40. Segundo o relato, a filha teria vivido uma situação constrangedora e alarmante durante o trajeto de volta para casa, quando estava sozinha no veículo.

A adolescente afirmou que o motorista desviou da rota habitual e passou a adotar comportamentos inadequados. Diante da denúncia, os policiais realizaram buscas e localizaram o suspeito na avenida Autaz Mirim, na zona leste da capital amazonense. Ele foi imediatamente abordado e conduzido, junto aos responsáveis pela vítima, ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde a ocorrência foi formalmente registrada.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) informou que o caso será investigado e reforçou a importância de que denúncias desse tipo sejam feitas com rapidez, para permitir a ação imediata das forças de segurança e a proteção das vítimas.