Motorista é ferido com pedrada e perde controle do carro em assalto no Rapidão em Manaus

Notícias de Manaus – No noite deste sábado (4), um homem foi vítima de um ataque brutal enquanto dirigia pelo Rapidão, no bairro do Tarumã, na Zona Norte de Manaus. Criminosos se esconderam às margens da pista e arremessaram uma pedra contra o carro, atingindo o motorista no rosto.

Com o impacto da pedrada e o susto repentino, o homem perdeu o controle da direção e colidiu com uma mureta de concreto. A vítima, que não teve sua identidade revelada, sofreu ferimentos na boca e precisou de atendimento médico. Já o carro, devido à forte colisão, teve a parte frontal completamente destruída.

O caso reforça a sensação de insegurança entre os motoristas que utilizam o complexo, já que essa não é a primeira vez que crimes do tipo acontecem no local.

Moradores da região pedem mais policiamento e medidas de segurança para evitar que novos ataques aconteçam. A SSP-AM (Secretaria de Segurança Pública do Amazonas) ainda não se pronunciou sobre o caso, mas é de se esperar que medidas sejam tomadas para coibir a criminalidade no local e garantir a segurança dos usuários do Rapidão.