Motorista é preso após chantagear adolescente por conteúdo íntimo em Roraima

Notícias Policiais – Em uma operação policial que destaca os perigos escondidos no mundo digital, um homem de 41 anos foi preso em flagrante por um grave crime de extorsão e exploração de menores. O suspeito, que atuava como motorista, é acusado de oferecer uma pequena quantia de R$ 20 via Pix para uma menina de apenas 13 anos, em troca de fotos e vídeos íntimos de teor pornográfico. A prisão ocorreu na última sexta-feira, 18 de julho, no estado de Roraima.

A investigação teve início em 24 de junho, após a mãe da adolescente descobrir a situação e prontamente registrar um Boletim de Ocorrência. Segundo o relato da vítima, ela conheceu o agressor indiretamente, através de uma amiga de 16 anos. As duas se conectaram por um grupo no Instagram e decidiram marcar um encontro presencial em um shopping na capital Boa Vista. Foi na casa dessa amiga que a menina de 13 anos teve o primeiro contato com o suspeito, identificado pelas iniciais J.S.D.S.

Durante as conversas, o homem propôs às adolescentes a troca de conteúdo sexual por dinheiro. A análise pericial do celular do acusado revelou um vasto material de pornografia infanto-juvenil. Além disso, a polícia confirmou que a jovem de 13 anos chegou a receber a transferência via Pix e enviou as mídias solicitadas, evidenciando o esquema.

Com base nas evidências, a Justiça expediu um mandado de busca e apreensão. Na residência do motorista, a polícia o prendeu em flagrante por armazenamento de pornografia. A diligência resultou na apreensão de seu aparelho e de outros três celulares, que serão submetidos à perícia. O delegado Matheus Rezende, que liderou a investigação, fez um alerta importante aos pais e responsáveis sobre a necessidade de vigilância constante. Ele ressaltou que criminosos se aproveitam da vulnerabilidade e da inocência dos jovens na internet, redes sociais e jogos online. “Conversar, orientar e acompanhar o que seus filhos estão consumindo é um ato de amor e responsabilidade”, alertou.