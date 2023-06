Motorista é preso suspeito de matar agente de trânsito com tiro na cabeça após ter carro guinchado

O motorista, Edgar Costa, foi preso nesta sábado (24) suspeito de matar o agente da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT), Wiryland de Oliveira, de 40 anos, com um tiro na cabeça, em São Luís, no Maranhão.

De acordo com a Polícia Militar do Maranhão, três agentes de trânsito estavam trabalhando, quando identificaram que havia um veículo estacionado em local proibido. Os agentes procuraram o proprietário do veículo e não acharam. Diante disso, chamaram o guincho e, quando o veículo estava para ser removido, o dono do carro apareceu e travou uma breve discussão com os profissionais.

O homem saiu do local e voltou em seguida com uma arma de fogo e matou Wiryland de Oliveira. Além disso, o motorista ainda perseguiu uma outra agente que estava no local, para atirar nela também, mas ela conseguiu fugir e se esconder em uma loja.

O suspeito fugiu do local do crime mas foi localizado pela polícia e preso. O caso está sendo investigado pela Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP).

Redação AM POST*