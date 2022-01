Motorista embriagado perde controle de carro e atinge muro do 6° DIP em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Um homem, de identidade preservada, foi preso por dirigir embriagado na madrugada deste domingo (2), e derrubar parte do muro do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, o indivíduo estava dirigindo uma picape. Na ocasião, ele perdeu o controle do veículo e atingiu o muro e outros três carros que estavam no local.

Após o acidente, foi constatado que o motorista estava sob efeito de álcool e ele foi detido.