Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Uma bebê de 1 ano e 3 meses, morreu ao ser atropelada por um motorista identificado como Ruan Carlos, vulgo “Lorada”, na manhã deste domingo (5), em uma rua no bairro Nossa Senhora Aparecida, no município de Manicoré (distante à 331 quilômetros de Manaus).

Continua depois da Publicidade

De acordo com a polícia, o dono de um salão de beleza decidiu realizar um evento para as crianças e moradores do bairro em comemoração ao aniversário de um ano do estabelecimento. Na ocasião, o homem interditou a rua para que o evento fosse realizado com segurança, momento em que Ruan tentou passar pela rua e foi informado que não poderia passar e aconselhado a acessar outra rua.

Ainda conforme a polícia, Ruan não quis escutar o organizador da festa, furou o bloqueio, atropelou a criança e fugiu sem prestar socorro.

Após buscas intensas da polícia, o indivíduo foi encontrado em um balneário. Populares revoltados atearam fogo no veículo de Ruan e tentaram invadir a loja da mãe do indivíduo.

Continua depois da Publicidade

Ele foi detido e levado a delegacia. A polícia investiga o caso.

Motorista invade rua interditada e mata criança de 1 ano atropelada no AM pic.twitter.com/Epn7Lqj9tq Continua depois da Publicidade — AM POST (@portalampost) December 6, 2021

Continua depois da Publicidade