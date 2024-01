Motorista por APP sobrevive após ser sequestrado e agredido por ladrões

Na noite deste domingo (28), um motorista por aplicativo, de 39 anos, viveu momentos de terror ao ser agredido e sequestrado por três criminosos em Osasco. A vítima, que chegou a ficar pendurada no carro por quilômetros após tentar pular do veículo em movimento, conseguiu sobreviver ao episódio. Um suspeito de 34 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal.

O motorista relatou à TV Globo que estava parado em um semáforo quando dois homens violentamente abriram a porta traseira do veículo e o agrediram. Em seguida, um terceiro criminoso entrou no carro e assumiu a direção, ameaçando a vítima com uma faca.

Durante o trajeto, o motorista foi constantemente agredido, sofrendo murros na cabeça e ameaças de morte. Ele chegou a ficar com parte do corpo para fora do carro, sendo segurado apenas pelos pés, enquanto os criminosos insistiam em continuar ouvindo música alta.

A Guarda Civil Municipal foi alertada sobre o sequestro em andamento e conseguiu localizar o veículo. Uma perseguição policial teve início, e o carro dos criminosos entrou em alta velocidade, sendo acompanhado pela guarnição. Ao adentrar em uma comunidade, os bandidos colidiram com um paredão, tentando fugir a pé. Um dos suspeitos, de 34 anos, foi capturado pela polícia.

O veículo da vítima e os pertences que estavam no carro foram recuperados. O motorista, gravemente ferido, foi socorrido e levado para um hospital com fratura no braço e escoriações pelo corpo. O caso foi registrado no 5º Distrito Policial de Osasco, e as autoridades continuam em busca dos outros dois criminosos que conseguiram fugir.