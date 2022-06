Motorista que atropelou cadeirante e matou socorrista é solto pela justiça em Manaus

Redação AM POST

O motorista Elias Leite, de 33 anos, que foi preso no último domingo (19) suspeito de matar atropelado o motorista de ambulância, Francisco das Chagas Ribeiro, por dirigir embriagado recebeu recebeu liberdade provisória da Justiça nesta segunda-feira (20), em Manaus.

De acordo com a justiça, o indivíduo não apresenta ameaça à continuidade do processo e deve pagar fiança no valor de 20 salários mínimos.

Além da fiança, o homem deve cumprir medidas como não frequentar bares, não ficar embriagado publicamente, não pode sair da cidade sem autorização do juiz e entre outros.

Vale lembrar que no dia do acidente, um cadeirante ficou ferido por também ter sido atropelado. O homem só foi detido após colidir com um carro.

Familiares e amigos de Francisco realizaram ontem (20) uma manifestação pendido que a justiça não liberasse Elias em audiência de custódia.