Motorista que atropelou e matou grávida é procurado pela polícia em Manaus

Redação AM POST

A Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Maurício Luiz Chaves Morais, de 41 anos, responsável pelo acidente de trânsito que matou a dona de casa Cláudia Suzeany de Araújo Tavares, de 34 anos, que estava grávida e com o marido, de 42 anos, a caminho da maternidade em Manaus, no último sábado (27/03), na Avenida Tefé, bairro Japiim, zona sul de Manaus.

Câmeras de segurança registraram o momento do acidente e mostram que o suspeito fugiu sem prestar socorro as vítimas. Ele está sendo procurado pela polícia. O carro não possui restrição de roubo e está em nome de uma mulher que reside no bairro Amazonino Mendes, em Manaus.

De acordo com o delegado Luiz Humberto Monteiro, titular da Especializada, na ocasião do crime, a vítima estava na garupa da motocicleta, que estava sendo pilotada por seu esposo, no momento em que foram atingidos por um veículo da marca Chevrolet, modelo Corsa.

“Após tomarmos conhecimento do caso, iniciamos as investigações e chegamos à identidade de Maurício, que dirigia o veículo quando o crime aconteceu. Solicitamos a colaboração de todos na divulgação da imagem do indivíduo para que o caso seja elucidado”, enfatizou o delegado.

Quem tiver informações acerca da localização de Maurício, pode entrar em contato pelo número (92) 3214-7840, o disque-denúncia da Deat, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu a autoridade policial.