Motoristas são flagrados dirigindo sob efeito de álcool em Manaus

Policiais militares da 9ª e 30ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) efetuaram, em diferentes ocorrências entre a noite de quarta-feira (18/11) e madrugada desta quinta-feira (19/11), a detenção de dois homens, de 31 e 32 anos, que conduziam veículos sob efeito de álcool, nos bairros São José e Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Em um dos casos, o motorista tentou intimidar as equipes policiais usando um simulacro de arma de fogo.

Na ocorrência mais recente, por volta das 4h30 de hoje (19/11), a equipe da viatura 6126 da 9ª Cicom, durante patrulhamento, notaram um veículo modelo Fiat Siena, de placas PHA-1419, cujo condutor apresentava sob visíveis sinais de embriaguez. O veículo foi abordado e encaminhado ao 14ª Distrito Integrado de Polícia (DIP), sendo conduzido ao parqueamento do órgão de trânsito para a realização do exame de alcoolemia.

No local, o condutor, um homem de 32 anos, recusou-se a fazer o teste, sendo novamente apresentado ao 14º DIP para a conclusão dos procedimentos legais cabíveis. Um outro homem de 31 anos que tentou obstruir o trabalho policial também foi detido por desacato.

Embriaguez e ameaça – Na noite de quarta-feira (18/11), por volta de 22h30, policiais militares da viatura 6436 da 30ª Cicom foram acionados pelo Centro de Operações para averiguar uma denúncia relativa a um homem que estaria ameaçando com uma arma de fogo os frequentadores de um bar na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira. Na chegada da equipe ao estabelecimento, um veículo picape modelo Chevrolet S10, de cor amarela e placas PHK-5171, fugiu do local em alta velocidade.

Os policiais iniciaram acompanhamento, e várias viaturas de área da 30ªe 14ª Cicoms se mobilizaram no encalço do veículo suspeito. O condutor ignorou todos os sinais sonoros emitidos e solicitações de parada feitas pelas guarnições, em dado momento chegando a apontar uma arma de fogo na direção das equipes. Os policiais efetuaram alguns disparos na direção da picape, que conseguiram abordar na praça do bairro Jorge Teixeira.

Na abordagem, o condutor de 31 anos apresentava notórios sinais de embriaguez alcoólica, registrando 0,94 mg/l no teste de alcoolemia. Com ele também foram encontrados dois simulacros de arma de fogo. Diante do flagrante, o homem foi apresentado ao 14º DIP para a conclusão dos procedimentos legais de polícia judiciária.

