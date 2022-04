Motos e carros roubados são recuperados pela Polícia Militar

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Com o auxílio do Sistema Paredão, a Polícia Militar recuperou veículos roubados nas zonas leste e norte da capital, entre quinta (14/04) e sexta-feira (15/04). Em uma das ações, por volta, das 14h de sexta, policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), recuperaram uma motocicleta modelo Honda, que estava com restrição de roubo e foi monitorada pelo cerco inteligente trafegando na rua Penetração, bairro Grande Vitória, zona leste. A motocicleta foi localizada estacionada em via pública, na rua Olinda, no mesmo bairro. Os policiais entraram em contato com a vítima e, em seguida, a ocorrência foi conduzida à Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV).

Também na zona leste, por volta das 10h, policiais da 30ª Cicom, foram acionados após o monitoramento eletrônico informar que uma motocicleta modelo Honda CB 300, placa OXM-7604, com restrição de roubo, estava trafegando na avenida Autaz Mirim, próximo a Rotatória da Feira do Produtor, no bairro Jorge Teixeira. Após acompanhamento, a motocicleta foi avistada nas imediações do Museu da Amazônia (MUSA) e conseguiram êxito na abordagem e recuperação da moto, na rua Uirapuru, bairro Cidade Deus, zona norte. O condutor de 41 anos foi detido e junto ao veículo conduzido ao 14º DIP.

Ainda na sexta-feira, por volta das 9h30, o sistema de monitoramento informou que na avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira, trafegava um carro modelo Fiat Idea, cor branca e placas OAA0D94, com restrição de roubo. A equipe militar, da 30ª Cicom, abordou com êxito o veículo nas proximidades da Rotatória do bairro Jorge Teixeira, avenida Itaúba. Após os procedimentos de revista, o condutor de 51 anos foi detido e conduzido com o veículo ao 14º DIP. Ele já tinha passagem por furto.

Na noite de quinta-feira (14/04), por volta das 22h20, policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam, em patrulhamento pela zona leste, foram acionados pelo cerco inteligente de videomonitoramento, para averiguar a situação de um veículo modelo Fiat Mobi e placa JXL4I62, que havia sido roubado e os infratores cometendo arrastões na região. A equipe iniciou buscas, localizado o veículo na avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves, com dois ocupantes não identificados no veículo. Com eles os policiais encontraram três aparelhos celulares, uma pistola, uma faca e diversos documentos das vítimas. Em seguida, junto aos materiais, foram apresentados no 19° DIP.

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.