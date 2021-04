Mototaxista é executado com 12 tiros em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O mototaxista, Adalberto Anderson Correia Barros, de 26 anos, foi assassinado com vários tiros na tarde desta sexta-feira santa, na rua Helena, bairro Parque São Pedro, zona Oeste.

A vítima, que era morador do bairro, estava trabalhando quando foi atingido com 12 tiros, sendo 9 na cabeça e três no abdômen. A polícia enfrentou dificuldades para conseguir informações sobre o caso, pois na localidade predomina a “Lei do Silêncio” entre as testemunhas.

A suspeita é que duas pessoas tenham cometido o assassinato uma vez que foi encontrado no local projéteis de armas diferentes.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegarem no local o mototaxista já estava morto. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo.