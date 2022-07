Mototaxista é mantido de refém e escapa da morte durante assalto no Amazonas

Redação AM POST

Um mototaxista foi mantido como refém e quase foi morto pelos criminosos na noite desta quinta-feira (14), na rodovia AM-010, no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas.

Segundo a vítima, o criminoso fingiu ser um passageiro com destino ao ramal da Prainha. No meio do trajeto o homem colocou uma arma na cintura da vítima o obrigando a mudar o caminho.

O indivíduo roubou todo o dinheiro do mototaxista, o celular e assumiu o controle da moto. No final, o homem ordenou que ele descesse do veículo para poder executá-lo.

A vítima reagiu e derrubou a arma da mão do assaltante, conseguindo tempo para se esconder dentro da mata e pedir ajuda.

O criminoso fugiu sem ser identificado e até o momento nem o indivíduo, nem a moto foram localizados.