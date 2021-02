Mototaxista é morto com tiro na cabeça na zona Norte de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O mototaxista Josias Magalhães, 37, foi morto com um tiro na cabeça, no beco Esperança, situado no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus, na sexta-feira (19). A motocicleta do mototaxista não foi encontrada no local do crime.

Segundo a polícia, a motivação do crime pode estar relacionado à roubo ou envolvimento com o tráfico de drogas. Familiares da vítima relataram à polícia que ele era usuário de drogas.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.